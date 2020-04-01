Попытку контрабанды коньяка из Украины в Молдову пресекли сотрудники пограничной и таможенной служб.
Как сообщили в пресс-центре Измаильского погранотряда, тщательно скрытые от контроля бутылки, заполненные жидкостью, похожей на коньяк, обнаружили в пункте пропуска «Рени».
Они находились в грузовом автомобиле Renault под управлением гражданина Молдовы, который пытался выехать на родину.
Чтобы убедиться, действительно ли фура пересекает границу без груза, как указано в документах, пограничники и таможенники решили подвергнуть ее углубленному досмотру. В результате совместная группа обнаружила 25 полуторалитровых бутылок с алкогольным изделием, которые были скрыты в специально изготовленном тайнике в раме полуприцепа.
За нарушение законодательства на водителя составлены процессуальные документы. Подакцизные товары изъяты до решения суда. dumskaya.net