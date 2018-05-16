Директор археологического парка Помпеи Массимо Осанна выпустил виртуальную экскурсию по древнему городу, о чём сообщает портал HeritageDaily.
В течение последних двух лет в археологическом парке Помпеи было найдено множество необычных мест и артефактов, которые иллюстрируют примеры повседневной жизни древнего римского города. Благодаря короткому виртуальному туру, выпущенному Министерством культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии, зрители могут насладиться видом новых раскопок с высоты птичьего полёта.
Изображения, которые были использованы для создания эксклюзивного видео, сделаны с помощью беспилотных летательных аппаратов. В ролике директор археологического парка Помпеи Массимо Осанна рассказывает о двух домах, которые были погребены под пеплом во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. В первом доме, названном «Домом сада», исследователям удалось сделать слепки корней растений, которые росли в саду. Через улицу находится второй дом — «Дом Ориона», который получил своё название из-за красочной мозаики с изображением Ориона. Как отмечает Массимо Осанна, раскопки этих объектов позволили узнать многое о повседневной жизни города. Благодаря археологам, архитекторам, инженерам и техническим специалистам необычайное наследие удалось задокументировать в высокотехнологичной форме.