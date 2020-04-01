Dnestr.TV

 
0

Facebook предлагают использовать для поиска зараженных

Facebook предлагают использовать для поиска зараженных

Данные могут быть полезны на ранних и более поздних стадиях распространения вируса, когда заражённых еще мало или их количество достигло пика и уменьшается, так как помогают узнать, какие районы рискуют стать новым очагом.
Новые очаги заражения можно вычислить, используя списки друзей на Facebook, считают исследователи из Нью-Йорского университета. Эксперты провели анализ характера распространения вируса в двух очагах инфекции - округе Уэстчестер, США, и провинции Лоди в Италии. И обнаружили, что сильнее всего вирус поразил те районы, жители которых были связаны с “горячими точками” через социальную сеть. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на The Guardian.

Проанализировав списки друзей на Facebook жителей пригорода Нью-Йорка, исследователи пришли к выводу, что сильнее всего с ним были связаны прибрежные зоны и центр города. На практике заражённых в этих местах оказалось больше, чем в других районах города. Исследуя связи с Уэстчестером они также смогли вычислить и другие “горячие точки”- Майами и горнолыжные курорты в южном и центральном Колорадо, популярные места отдыха для многих состоятельных жителей округа.

Подобная ситуация сложилась и в Лоди. Используя Facebook исследователи проследили связь очага инфекции с районом Римини, популярным морским курортом на Адриатике, который в итоге тоже стал очагом заражения.

“Списки друзей позволяют определить, с какими областями сильнее всего связан очаг инфекции, при этом не нарушая конфиденциальность пользователей”- считают ученые.

Исследование было основано на новом инструменте, который называется “Индекс социальной связности” и был создан авторами совместно с Facebook.

Ранее корпорации Apple и Google заявили, что совместными усилиями создадут глобальную систему отслеживания людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом.

korrespondent.net
  • Сегодня, 06:39
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • В Бендерах усилят карантинный режим

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • В Бендерах усилят карантинный режим
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна