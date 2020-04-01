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Еврокомиссия предупреждает: Европа летом будет закрыта для туристов

Еврокомиссия предупреждает: Европа летом будет закрыта для туристов

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала всем туристам подождать, прежде чем планировать летний отдых в Европе, сообщает АТОР со ссылкой на немецкую газету Bild.

"Я бы посоветовала всем подождать, прежде чем строить планы на отдых. На данный момент никто не может делать надежные прогнозы на июль и август. Нам нужно научиться жить с этим вирусом в течение многих месяцев, возможно, до следующего года", — сообщила она, передает ria.ru.

Комментарии главы Еврокомиссии последовали после сообщения главы Франции Эммануэля Макрона о том, что страна будет поддерживать строгий пограничный контроль до октября.

Президент попросил другие страны ЕС держать свои границы закрытыми как минимум до сентября.
noi.md
  • Сегодня, 06:44
  • DTV
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