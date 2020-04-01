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Просроченный сбор-виньетку можно уплатить после карантина

Просроченный сбор-виньетку можно уплатить после карантина

В условиях действия в Приднестровье чрезвычайного положения, вызванного пандемией нового коронавируса COVID-19, владельцы машин иностранной регистрации озабочены проблемой просрочки уплаты сбора-виньетки, а также возможными последствиями в связи с этим. Такие вопросы практически ежедневно поступают в адрес Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики, сообщается на сайте ведомства.

Временный-ввоз-Виньета-1000Таможенное ведомство напоминает гражданам о том, что пунктом 12 статьи 132-7 Таможенного кодекса ПМР предусмотрено: если при выезде из Приднестровской Молдавской Республики обнаружено транспортное средство, зарегистрированное в иностранном государстве и находившееся на территории ПМР без уплаты сбора-виньетки, или установлен истекший срок действия подтверждения, удостоверяющего уплату сбора-виньетки, то таможенный орган рассчитывает такой сбор в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи и не разрешает пересечение государственной границы ПМР до представления документа, подтверждающего уплату данного сбора.

Кроме того, в соответствии с Законом ПМР от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI «О государственной поддержке в период действия чрезвычайного положения 2020 года» гражданам предоставлена возможность оформить транспортные средства, ввезенные с уплатой сбора-виньетки, в таможенной процедуре «выпуск для внутреннего потребления» без фактического вывоза их с таможенной территории ПМР.

Таким образом, констатируют в ГТК, у владельцев транспортных средств иностранной регистрации имеется три сценария действий.

Первый. В период чрезвычайного положения или по его окончании приехать в таможенный орган по месту жительства/регистрации и оплатить сбор-виньетку за весь период ЧП. (Однако в условиях карантина это возможно только при наличии разрешения, выданного по результатам рассмотрения обращения гражданина Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции).

Второй. Оплатить сбор-виньетку за весь период ЧП при выезде с территории ПМР на таможенном пункте пропуска.

Третий. Поместить транспортное средство для личного пользования, ввезенное с уплатой сбора-виньетки, под таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления и произвести его таможенное оформление в таможне по месту жительства или регистрации.

Дополнительно ГТК ПМР напоминает гражданам, что по вопросам таможенной сферы можно обратиться на «горячую линию» ведомства по телефону: (+373 533) 9-25-68.
customs.gospmr.org
  • Сегодня, 06:06
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