Оба финала могут пройти в последних числах августа. Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал рабочую версию нового календаря плей-офф.
Из-за пандемии коронавируса в УЕФА решили, что оставшиеся поединки плей-офф стартуют 28 июля, а другие этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в авгсте, передает korrespondent.net.
Кроме того, финал ЛЧ теперь должен пройти 29 августа, а решающий поединок ЛЕ состоится 26 августа.
Напомним, что в Лиге чемпионов еще не доиграны четыре ответных матча стадии 1/8 финала, а в Лиге Европы не сыграны некоторые первые поединки этой же стадии.
На данный момент в мире зарегистрированы 2 102 816 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Из них 136 119 случаев смертельных, а 525 438 человек выздоровели. korrespondent.net