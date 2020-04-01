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УЕФА назвал рабочие даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА назвал рабочие даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Оба финала могут пройти в последних числах августа.
Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал рабочую версию нового календаря плей-офф.

Из-за пандемии коронавируса в УЕФА решили, что оставшиеся поединки плей-офф стартуют 28 июля, а другие этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в авгсте, передает korrespondent.net.

Кроме того, финал ЛЧ теперь должен пройти 29 августа, а решающий поединок ЛЕ состоится 26 августа.

Напомним, что в Лиге чемпионов еще не доиграны четыре ответных матча стадии 1/8 финала, а в Лиге Европы не сыграны некоторые первые поединки этой же стадии.

На данный момент в мире зарегистрированы 2 102 816 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Из них 136 119 случаев смертельных, а 525 438 человек выздоровели.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:11
  • DTV
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