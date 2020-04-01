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МИД ПМР с удовлетворением восприняло решение молдавской стороны

МИД ПМР с удовлетворением восприняло решение молдавской стороны

Министерство иностранных дел ПМР с удовлетворением восприняло решение молдавской стороны о создании условий для проживания и профессиональной деятельности на территории РМ заинтересованных медицинских работников в период карантина.

Приднестровская сторона изначально последовательно предлагала представителям РМ данную рекомендацию и приветствует это давно назревшее решение, учитывающее международный и приднестровский опыт борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в основе которого лежит забота о жизни и здоровье населения, сообщается на сайте ведомства.

Рассчитываем, что данная ситуация будет учтена и осмыслена молдавскими представителями, что исключит любые формы политизации и бюрократизации рабочих вопросов в условиях общемирового противодействия пандемии.

Приднестровье открыто к конструктивному взаимодействию по всему спектру вопросов в интересах общественного здоровья и традиционно нацелено на поиск взаимовыгодных прагматичных решений.
mfa-pmr.org
  • Сегодня, 06:18
  • DTV
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