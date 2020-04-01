Министерство иностранных дел ПМР с удовлетворением восприняло решение молдавской стороны о создании условий для проживания и профессиональной деятельности на территории РМ заинтересованных медицинских работников в период карантина.
Приднестровская сторона изначально последовательно предлагала представителям РМ данную рекомендацию и приветствует это давно назревшее решение, учитывающее международный и приднестровский опыт борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в основе которого лежит забота о жизни и здоровье населения, сообщается на сайте ведомства.
Рассчитываем, что данная ситуация будет учтена и осмыслена молдавскими представителями, что исключит любые формы политизации и бюрократизации рабочих вопросов в условиях общемирового противодействия пандемии.
Приднестровье открыто к конструктивному взаимодействию по всему спектру вопросов в интересах общественного здоровья и традиционно нацелено на поиск взаимовыгодных прагматичных решений. mfa-pmr.org