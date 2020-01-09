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Государство будет контролировать цены на овощи, мясо, рыбу, сахар, соль, медицинские маски

Государство будет контролировать цены на овощи, мясо, рыбу, сахар, соль, медицинские маски

Постановлением Правительства, дополнили список социально значимых товаров. Документ подписал Премьер-министр Александр Мартынов.

Согласно документу, в него вошли овощи (так называемый «борщевой набор»), яблоки, говядина, свинина, куриное мясо, рыба (свежий толстолобик, карп, карась, замороженная сельдь), сахар, соль и медицинские маски. Как сообщается на сайте ведомства, если на эти продукты и изделия первой необходимости произойдет необоснованное завышение цены, тогда государство будет вправе установить фиксированную стоимость на указанные наименования.

Действие данной меры распространяется до окончания режима чрезвычайного положения.

Государство будет контролировать цены на овощи, мясо, рыбу, сахар, соль, медицинские маски

Государство будет контролировать цены на овощи, мясо, рыбу, сахар, соль, медицинские маски

Государство будет контролировать цены на овощи, мясо, рыбу, сахар, соль, медицинские маски

gov-pmr.org
  • Сегодня, 06:40
  • DTV
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