Постановлением Правительства, дополнили список социально значимых товаров. Документ подписал Премьер-министр Александр Мартынов.
Согласно документу, в него вошли овощи (так называемый «борщевой набор»), яблоки, говядина, свинина, куриное мясо, рыба (свежий толстолобик, карп, карась, замороженная сельдь), сахар, соль и медицинские маски. Как сообщается на сайте ведомства, если на эти продукты и изделия первой необходимости произойдет необоснованное завышение цены, тогда государство будет вправе установить фиксированную стоимость на указанные наименования.
Действие данной меры распространяется до окончания режима чрезвычайного положения.