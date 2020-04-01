В ходе заседания Оперативного штаба при Президенте по недопущению распространения коронавируса озвучены актуальные данные: зарегистрировано 202 случая заражения приднестровцев COVID-19, 10 человек из числа инфицированных умерли, такое же количество – выздоровели. Основное число заболевших (152) находятся в Слободзейском госпитале. Со вчерашнего дня носители коронавируса и граждане, подозреваемые в наличии COVID-19, размещаются на стационарное лечение по территориальному принципу в местных госпиталях. В Каменке два пациента с подозрением на коронавирус, в Рыбнице – 13 (один случай заболевания подтвержден лабораторно), в Дубоссарах пятеро инфицированных пациентов, в Григориополе четверо граждан ожидают результатов исследований биоматериала, в Бендерах – 21. Среди 36 пациентов тираспольского коронавирусного центра, развернутого в новом корпусе хирургического отделения РКБ, семеро с подтвержденным диагнозом. Еще 15 заболевших, нуждающихся в процедуре гемодиализа, проходят лечение в изолированном боксе столичного госпиталя инвалидов. В кишиневскую лабораторию направлено на исследование 107 проб, сообщает пресс-служба Президента ПМР.
Продолжает работу горячая линия. За сутки поступило 950 обращений (всего с момента ее запуска – больше 30000 звонков). Проверка торговых объектов выявила за вчерашний день 4 факта нарушений, связанных с карантином. Отделом по борьбе с экономическими правонарушениями случаев завышения цен торговыми организациями не зафиксировано. 27 человек привлечены к ответственности за несоблюдение режима самоизоляции (сотрудниками правоохранительных органов 16 апреля проведено 730 инспекционных посещений). За сутки в страну въехало 59 граждан, выехало 76.
Руководитель Оперативного штаба Руслан Мова проинформировал Президента о решении создать межведомственную комиссию, задача которой – проведение служебных проверок по фактам заражения сотрудников министерств и ведомств, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией. Результаты таких проверок лягут в основу принятия решения об обоснованности выплаты компенсации.
Поступили в работу экспресс-тесты. Точность их показаний проверили на гражданах с лабораторно подтвержденным COVID-19. Экспресс-тесты также выявили у них наличие вируса, что подтверждает эффективность данного вида тестирования. По поручению Вадима Красносельского в оперативном порядке с использованием экспресс-тестов будут проверены все медработники, а также сотрудники иных министерств и ведомств, задействованные в антикоронавирусной работе. Кроме того, на границе протестируют граждан, которые в скором времени прибудут в Приднестровье из Российской Федерации. Речь идет о соотечественниках, для возвращения которых на родину организовываются спецрейсы «Москва-Кишинев». Их прибытие ожидается в период с 20 апреля по 1 мая.
Среди тем, которые обсуждались на сегодняшнем совещании, – предстоящие пасхальные праздники. Помимо обозначенных ранее ограничительных мер (запрет на участие прихожан в богослужениях и посещение кладбищ (за исключением похоронных процессий), принято решение ограничить с 18 по 20 апреля и с 25 по 27 апреля движение транспортных средств. Запрет не коснётся автотранспорта, задействованного в борьбе с вирусной инфекцией, автомобилей, которыми граждане добираются на работу (при наличии соответствующей справки) и в ряде исключительных случаев, когда требуется оказать помощь нуждающимся гражданам (доставка продуктов, лекарств, уход за больными).
Еще один актуальный вопрос – образовательный процесс. Он осуществляется дистанционно. Но есть вопросы к механизму оценки успеваемости учащихся. После обсуждения принято консолидированное решение аттестовать школьников по текущей успеваемости (без проведения экзаменов). Исключение из этой нормы пока составляют выпускники. Каким образом будет осуществлена итоговая проверка знаний учеников 9 и 11 классов обсуждается.
Рабочие совещания Главы государства с членами Оперштаба по направлениям продолжаются в более узком формате. president.gospmr.org