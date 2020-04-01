8 апреля 2020 года Верховным Советом ПМР был принят Закон «О государственной поддержке в период действия чрезвычайного положения 2020 года». 10 апреля данный Закон подписан Президентом.
Одной из мер поддержки граждан Правительством ПМР в Законе определена помощь в виде продуктового набора для воспитанников организаций дошкольного образования, учащихся образовательных учреждений, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, из расчета 14 рублей 50 копеек в день. Во исполнение данной нормы 15 апреля издано Постановление Правительства, определяющее порядок приобретения и выдачи продуктовых наборов. Определена общая стоимость наборов – не более 449, 5 рублей и утвержден примерный рекомендуемый перечень продуктов питания, передает пресс-служба Госадминистрации г. Бендеры.
Как рассказала первый замглавы по экономическим вопросам Людмила Шеленкова, по городу Бендеры потребность в обеспечении продуктовыми наборами составляет более 2800 человек, в частности 1576 – это учащиеся школ и 1236 - воспитанники детских садов.
Воспитанники детских садов начали получать сформированные пакеты сегодня, будут получать завтра и со вторника. Школьникам продуктовые наборы будут выдавать на следующей неделе.
«В целях оперативности решения данного вопроса были задействованы все возможности Государственной администрации и муниципального учреждения, занимающегося организацией питания. Было принято решение закупать продукты оптом и расфасовывать самостоятельно. Это позволило сэкономить средства и направить их на увеличение ассортимента продуктового набора», - отметила Людмила Шеленкова.
Сформированный продуктовый набор состоит из 26 наименований. Финансирование расходов осуществлено за счет средств местного бюджета.
«Пока в пределах тех лимитов, которые у нас были предусмотрены на организацию питания», - пояснила первый замглавы.
В течение суток все продукты были завезены на склады и сегодня утром началась работа по формированию наборов.
В первую очередь наборы поступают в детские сады. На следующей неделе будут обеспечены школы.
Первая машина с продуктовыми наборами ушла в Северный, учитывая, что микрорайон находится на карантине, – там сегодня решено было обеспечить не только дошколят, но и учащихся.
Все организации образования были предупреждены заранее. У них сформированы списки, на них же возложена обязанность по уведомлению граждан.
«При этом в обязательном на всех стадиях процедуры формирования и выдачи продуктовых наборов требуется соблюдение мер по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции», - заключила Людмила Шеленкова.
По ее словам, продуктовыми наборами обеспечиваются все категории семей-льготников. Родителей будут информировать о времени выдачи руководители детских садов и школ.