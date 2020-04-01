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Министерство по социальной защите и труду подсчитало размер величины прожиточного минимума в ПМР за март месяц

Министерство по социальной защите и труду подсчитало размер величины прожиточного минимума в ПМР за март месяц

В марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем он подрос по всем социально-демографическим группам населения Приднестровья.

Мартовский сводный индекс потребительских цен (инфляция) составил 100,35% по сравнению с предыдущим месяцем и 101,21% с начала года, сообщает newspmr.com.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за март 2020 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 1 656 руб. (1 647 руб. – в январе 2020 года),

- для мужчин от 16 до 59 лет – 1 715 руб. (1 704 руб.),

- для женщин от 16 до 54 лет – 1 592 руб. (1 585 руб.),

- для пенсионеров – 1 300 руб. (1 293 руб.),

- в среднем на одного ребёнка – 1 582 руб. (1 574 руб.),

- для детей в возрасте до 6 лет – 1 402 руб. (1 397 руб.),

- для детей от 7 до 15 лет – 1 729 руб. (1 720 руб.),

- в среднем на душу населения – 1 538 руб. (1 530 руб.)

Как отметили в ведомстве, величина прожиточного минимума в марте 2020 года по сравнению с прошлым месяцем отражает инфляционные колебания в отчетном периоде.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум представляет собой минимальный набор продуктов питания (49,3 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимость непродовольственных товаров (19,9 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (29,1 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены и обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 20:34
  • DTV
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