В период с 10 по 16 апреля на территории республики зарегистрировано 144 заявления и сообщения о преступлениях. По 114 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано два угона транспортных средств (раскрыты), один грабёж (подозреваемый установлен), 23 кражи (13 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (подозреваемые лица установлены по двум из них), два преступления в сфере экономики (одно раскрыто), сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разысканы четыре гражданина, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны два госдолжника и один неплательщик алиментов.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1018 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 16 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры, Слободзейского района выявлено по пять таких водителей, г. Тирасполь – три, Григориопольского района – два и Рыбницкого – один.
С 10 по 16 апреля на территории республики зарегистрировано 10 пожаров. Погибших нет, пострадали три человека. Три пожара зафиксированы на территории Дубоссарского района (один в г. Дубоссары и два в с. Дзержинское), столько же – в Рыбницком районе (два в г. Рыбница и один в с. Большой Молокиш), по одному пожару – на территориях обслуживания городов Тирасполь, Бендеры, Слободзейского (с. Чобручи) и Григориопольского районов (с. Ново-Владимировка). За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 24 человека. mvdpmr.org