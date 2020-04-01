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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 10 по 16 апреля на территории республики зарегистрировано 144 заявления и сообщения о преступлениях. По 114 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано два угона транспортных средств (раскрыты), один грабёж (подозреваемый установлен), 23 кражи (13 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (подозреваемые лица установлены по двум из них), два преступления в сфере экономики (одно раскрыто), сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разысканы четыре гражданина, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны два госдолжника и один неплательщик алиментов.

За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1018 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 16 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры, Слободзейского района выявлено по пять таких водителей, г. Тирасполь – три, Григориопольского района – два и Рыбницкого – один.

С 10 по 16 апреля на территории республики зарегистрировано 10 пожаров. Погибших нет, пострадали три человека. Три пожара зафиксированы на территории Дубоссарского района (один в г. Дубоссары и два в с. Дзержинское), столько же – в Рыбницком районе (два в г. Рыбница и один в с. Большой Молокиш), по одному пожару – на территориях обслуживания городов Тирасполь, Бендеры, Слободзейского (с. Чобручи) и Григориопольского районов (с. Ново-Владимировка). За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 24 человека.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:37
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