Об этом шла речь на заседании Оперативного штаба. Как рассказал участникам видеоконференции Премьер Александр Мартынов, вопрос организации обучения в онлайн-режиме находится в постоянном внимании Правительства. Вместе с руководством минпроса и УНО рассматривались различные варианты завершения учебного процесса.
Как заявил Глава исполнительной ветви власти, за основу взят сценарий, при котором учащиеся с 5-8-х и 10-х классов окончат учебный год без сдачи промежуточных экзаменов, передает пресс-служба Правительства ПМР
«Такое решение принято. Мы планировали с вами согласовать буквально на днях для окончательного вынесения. Что касается 9-х и 11-х классов: неделю назад мы приняли решение рассмотреть этот вопрос в конце апреля», – уточнил Александр Мартынов.
Президент Вадим Красноселький согласился с позицией Правительства. Что касается итоговой аттестации школьников 9-х и 11-х классов, то здесь будут действовать исходя из эпидемиологической ситуации. gov-pmr.org