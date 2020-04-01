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Школьники завершат учебный год без сдачи экзаменов

Школьники завершат учебный год без сдачи экзаменов

Об этом шла речь на заседании Оперативного штаба. Как рассказал участникам видеоконференции Премьер Александр Мартынов, вопрос организации обучения в онлайн-режиме находится в постоянном внимании Правительства. Вместе с руководством минпроса и УНО рассматривались различные варианты завершения учебного процесса.

Как заявил Глава исполнительной ветви власти, за основу взят сценарий, при котором учащиеся с 5-8-х и 10-х классов окончат учебный год без сдачи промежуточных экзаменов, передает пресс-служба Правительства ПМР

«Такое решение принято. Мы планировали с вами согласовать буквально на днях для окончательного вынесения. Что касается 9-х и 11-х классов: неделю назад мы приняли решение рассмотреть этот вопрос в конце апреля», – уточнил Александр Мартынов.

Президент Вадим Красноселький согласился с позицией Правительства. Что касается итоговой аттестации школьников 9-х и 11-х классов, то здесь будут действовать исходя из эпидемиологической ситуации.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 09:13
  • DTV
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