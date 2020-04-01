Dnestr.TV

 
0

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь, передает ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию с места событий.

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви, а также представителям остальных конфессий, которые владеют храмом Гроба Господня.

Первыми загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса. За всю историю никому не удалось разгадать тайну чуда схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.

  • Сегодня, 13:13
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • В Бендерах усилят карантинный режим
  • Президент утвердил Доктрину информационной безопасности ...
  • В Приднестровье зарегистрировано 10 случаев заболевания ...
  • В Приднестровье не отменят посещение храмов в пасхальны ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • В Бендерах усилят карантинный режим
  • Президент утвердил Доктрину информационной безопасности ...
  • В Приднестровье зарегистрировано 10 случаев заболевания ...
  • В Приднестровье не отменят посещение храмов в пасхальны ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна