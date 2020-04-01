Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь, передает ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию с места событий.
Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви, а также представителям остальных конфессий, которые владеют храмом Гроба Господня.
Первыми загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса. За всю историю никому не удалось разгадать тайну чуда схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.