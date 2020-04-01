Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями теперь кроме прочих исследований может определять наличие в организме COVID-19. Провести так называемый нулевой тест и обучить специалистов нашей лаборатории работе с новым вирусом в Тирасполь прибыли представители Global Biomarketing Group, крупнейшей кишинёвской компании, которая специализируется на поставках медоборудования, передает пресс-служба МВД ПМР.
Вход в лабораторию разрешён только в специальной защитной одежде. Костюмы для сотрудников были разработаны и пошиты на Рыбницкой швейной фабрике по спецзаказу Оперативного штаба. Такие комбинезоны уже получили в коронавирусных госпиталях по всему Приднестровью.
«Многие врачи заражаются тогда, когда неправильно снимают одежду после рабочего дня, – подчёркнул генеральный директор Global Biomarketing Group Тудор Чайковский. – Очень важно знать, как одеваться и раздеваться. Особое внимание надо уделить обработке обуви».
Рабочая смена сотрудника лаборатории – 4-5 часов. В боксе трудятся по одному человеку. Для так называемого нулевого теста было взято несколько положительных и отрицательных контролей. Спустя шесть часов, именно столько нужно для исследования биоматерилов, заведующая клинико-диагностической лабораторией Центра Ольга Постовотенко сообщила об успешном завершении работы.
Производственная мощность лаборатории – 60 тестов в сутки. Оперативным штабом решается вопрос о том, как её увеличить. На контроле Оперштаба и проведение исследований в Рыбнице. Там на базе поликлиники будут проводить так называемые экспресс-тесты.
Лабораторию Центра по профилактике и борьбе со СПИД в столице запустят уже во вторник.