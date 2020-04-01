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Кличко призвал киевлян не открывать окна из-за сильного загрязнения воздуха

Кличко призвал киевлян не открывать окна из-за сильного загрязнения воздуха

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не выходить из дома и не открывать окна в связи с ухудшением экологической ситуации.

Причиной тому стали пожары сразу в нескольких областях Украины, общая площадь которых почти достигла трёх тысяч гектаров, передает life.ru
"В последние дни в Киеве, Киевской и Житомирской областях наблюдается увеличение площадей пожаров — горят леса, травяные настилы. Суммарная площадь пожаров в двух областях сегодня составляет уже почти 3000 га. При этом роза ветров играет не в пользу киевлян, направляя дым от горения и тления к столице" — написал градоначальник на своей странице в Фейсбуке.

По словам Кличко, специалисты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации в воздухе таких химических веществ, как диоксида серы, формальдегида и диоксида азота, которые могут представлять угрозу для здоровья людей. При этом мэр Киева заверил, что радиационный фон в столице находится в пределах нормы.
life.ru
  • Вчера, 21:02
  • DTV
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