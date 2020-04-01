В целях Российского кредита и подводных камнях разбирался бывший вице-премьер, экономист Александр Муравский.
Как отмечает Александр Муравский в социальной сети, сообщение о подписании кредитного соглашения между Республикой Молдова и Российской Федерацией вызвало всплеск яростной критики в рядах наших записных русофобов. В этом нет ничего удивительного. Огорчает то, что в этом хоре встречаются и те, кто в силу своей профессиональной подготовки должен все-таки быть немного выдержанней, передает bloknot-moldova.md.
По словам экономиста с огромным опытом работы в правительстве, вся критика сводится к тому, что этим Соглашением РФ просто хочет закабалить РМ, навязать ей свои проекты и отдать их выполнение российским компаниям и, тем самым, забрать себе выделенные деньги плюс процент за их использование. Ужасная картина.
- Но давайте попробуем без истерики проанализировать Соглашение на предмет нахождения в нем минных полей.
1. Статья 1 Соглашения «Сумма и цель кредита» указывает, что «кредит выделяется на ЦЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ ПОДДЕРЖКИ Республики Молдова». Эта общая формулировка говорит о том, что направления использования данного кредита определяет правительство Республики Молдова, поскольку деньги поступят в государственный бюджет. Правительство может использовать всю сумму на строительство дорог, на ремонт школ, на закупку медицинского оборудования или на выплату заработной платы бюджетникам. Учитывая то, что кредит предполагается выделить двумя траншами по 100 млн Евро (один сейчас, один – осенью) не исключаю, что, учитывая сложную ситуацию с бюджетом, правительство весь первый транш направит на решение социальных проблем (зарплаты, пенсии и пособия), а второй транш уже начнёт использоваться на дороги (весь или часть его). Окончательное решение за правительством и парламентом.
2. А как быть с требованием российской стороны, что проекты должны выполняться российскими компаниями? Об этом говорится только в статье 3 пункт 3 Соглашения. Прочтём внимательно статью и что мы там увидим? Первое, что мы увидим, это то, что, согласно данного пункта, «Молдавская Сторона в интересах расширения торгово-экономических отношений между двумя странами БУДЕТ ПРИЛАГАТЬ УСИЛИЯ, направленные на обеспечение реализации совместных проектов на территории Республики Молдова силами российских компаний». И в чем тут крамола? РМ не обязывают, не заставляют, ее просят, чтобы она прилагала усилия. Плюс речь идет о совместных проектах, то есть о проектах с участием не просто российских компаний, а и молдавских, что очень важно. Второе предложение данного пункта говорит о том, что «в этих целях российским компаниям будет обеспечен доступ к участию в конкурсных процедурах по осуществлению закупок товаров и услуг, установленных в Республике Молдова, на основе НЕ МЕНЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО РЕЖИМА, чем режим, предоставляемый молдавским и ДРУГИМ компаниям». Ещё раз спрашиваю: «В чем тут крамола?». Российская сторона не требует никаких привилегий, уступок. Она просто хочет, чтобы её компании ДОПУСКАЛИСЬ к конкурсам и не БЫЛИ ДИСКРИМИНИРОВАНЫ по отношению с другими. А надо признаться, что такие опасения у российской стороны имеют основания.
Так что нечего устраивать истерическую свистопляску вокруг Соглашения. Понимаю, что на определенную часть критиков мои аргументы не подействуют. Но я на это и не рассчитываю. Я обращаюсь к тем, кто способен трезво думать и подниматься выше идеологических, политических или национальных пристрастий, - написал Александр Муравский на своей странице в Facebook.
Экс-вице-премьер подчеркнул, что данный комментарий относится только к выставленному тексту Соглашения, и он надеется, что к нему нет никаких дополнений и протоколов. Если же они появятся, то он вернется к этому комментарию.
Сообщение Александра Муравского прокомментировал президент Молдовы Игорь Додон.
- Господин министр, Вы правы в том, что расписали выше. Насчет дополнительных приложений или соглашений к этому договору – их нет. Это суверенный заем. Деньги перечисляются в бюджет и дальше используются согласно направлениям, утвержденным парламентом нашей страны. Таких кредитов наша страна брала неоднократно у запада за последние 10 лет (в 2015 году взяли 150 млн у Румынии), и первый раз берем у России. Причем отмечу – кредит наши российские партнеры выделили без каких-то дополнительных просьб или политических условий (как у других партнеров). Насчет того на каких условиях – отмечу, что за последние месяцы многие страны брали займы путем выпуска евробондов, процент по которым в 1,5-2 раза выше процента российского кредита, - пояснил глава государства. bloknot-moldova.md