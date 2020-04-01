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Никогда никому не разглашайте пароли своего интернет-банка

Никогда никому не разглашайте пароли своего интернет-банка

В Тирасполе зарегистрирован факт мошенничества в отношении 49-летней клиентки одного из банков. На её страницу в социальной сети «Одноклассники» от приятельницы пришло сообщение о том, что в условиях чрезвычайного положения по причине пандемии коронавируса банк проводит акцию: начисляет 1000 рублей ПМР на счёт и плюс 20% к сумме, которая уже имеется на счету. Чтобы стать участником данной акции, говорилось в сообщении, необходимо передать все реквизиты и пароли по указанному адресу, передает пресс-служба МВД ПМР.

Долго не раздумывая, женщина так и сделала. Вскоре выяснилось, что с её счёта снято 1150 рублей ПМР. Её страница в «Одноклассниках» оказалась взломанной. А спустя ещё пару часов ей стали звонить другие знакомые и спрашивать, почему с её страницы приходят ссылки-сообщения об акции банка.

Поняв, что стала жертвой интернет-мошенников, гражданка обратилась в милицию.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Владимир Литвин, начальник отдела маркетинга ЗАО "Агропромбанк" у себя на странице в facebook разместил публикацию, в которой напоминает, что банки никогда не запрашивают номера карт целиком, ПИН коды, CVC коды и коды авторизации; сотрудники банка никогда не звонят с неопределенного номера телефона, а информация о всех проводимых акциях есть на сайте и на страничках в соцсетях. 1000 рублей Агропромбанк не разыгрывает. Если у Вас возникло хоть какое-то сомнение – остановите общение обратитесь в банк.
Никогда никому не разглашайте пароли своего интернет-банка
  • Вчера, 21:46
  • DTV
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