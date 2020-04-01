В ночь с 18 на 19 апреля Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва совершил Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова г. Тирасполь.
За богослужением, состоящим из полунощницы, Пасхального крестного хода, утрени и Божественной литургии святителя Иоанна Златоуста, Его Высокопреосвященству сослужило духовенство собора, сообщается на сайте Тираспольско-Дубоссарской епархии.
Праздничные песнопения исполнил хор кафедрального собора под управлением регента Л.Г. Лисник.
По сложившейся традиции Высокопреосвященнейший Владыка Савва прочитал Слово огласительное свт. Иоанна Златоуста на Святую Пасху.
Святое Евангелие читалось на молдавском, украинском, русском и церковнославянском языках.
После сугубой ектении Архиепископ Савва вознес молитву, во время распространения вредоносного поветрия чтомую.
На запричастном стихе Архиепископ Савва зачитал Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
После заамвонной молитвы Высокопреосвященнейший Владыка совершил чин освящения артоса, а по окончании богослужения поздравил всех присутствующих со светлым праздником Воскресения Христова.
Первый приднестровский телеканал вел прямую трансляцию Пасхального богослужения, которую комментировал клирик Покровской церкви г. Тирасполь иерей Георгий Кичка.