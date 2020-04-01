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В Румынии служители церкви разносят освященные блюда по домам

В Румынии служители церкви разносят освященные блюда по домам

Румыния бросила все силы на то, чтобы предотвратить новую вспышку COVID-19 после пасхальных праздников. Посещение церквей под строгим запретом, поэтому священники в перчатках и масках ходят от дома к дому и раздают пакеты с освященными блюдами.

"Светлой Пасхи! С наилучшими пожеланиями добра и здоровья. Да поможет вам Господь! Как хорошо, что мы застали вас дома, в мире и радости. Раздайте и соседям. Они освящены в нашей церкви", передает publika.md

"Церковь призывает оставаться дома. Дорогие наши, никуда не ходите. Священники и волонтеры придут к вам домой и принесут святую паску", - говорит священник.

Между тем священослужителя из уезда Марамуреш, который вопреки запрету провел службу в окружении 30 прихожан, оштрафовали на 20 тысяч румынских леев, что эквивалентно 80 тысячам молдавских.
publika.md
  • Сегодня, 10:17
  • DTV
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