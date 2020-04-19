Киев в воскресенье снова попал в топ городов с самым грязным воздухом в мире, по данным сайта IQAir, который отслеживает качество воздуха в крупнейших городах, в данный момент украинская столица находится на седьмом месте по загрязненности воздуха в мире.
В субботу власти Киева в очередной раз призвали граждан не выходить из дома и не открывать окна в связи с высоким уровнем задымления, вызванным пожарами в Киевской и Житомирской областях, передает ria.ru
Так, по данным сайта, индекс загрязненности воздуха в Киеве в данный момент составляет 128 при норме до 50. Возглавляет рейтинг городов с самым грязным воздухом китайский Шэньян. На втором месте столица Саудовской Аравии Эр-Рияд и столица Индонезии Джакарта.
Ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщала, что украинские спасатели продолжают работать на месте пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и в Житомирской области, на сегодняшний день открытого огня не наблюдается, однако продолжаются тления травы, работает спасательная авиация. В четверг в Житомирской области произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки. В тушении пожаров задействована авиация. ria.ru