Верховный Совет ПМР выразил соболезнования по случаю безвременной кончины председателя Союза женщин в защиту Приднестровья г. Бендеры Верт Нины Ивановны.
С 1991 года она руководила этой общественной организацией. Бендерские женщины объединились в конце 1980-х, в митингах и пикетах отстаивали права приднестровского народа. В 1991 году блокировали железнодорожное сообщение, требуя от кишинёвских властей освобождения арестованных депутатов. В 1992-м выполняли обязанности медицинских сестёр, поваров. Как могли, помогали гражданскому населению. Все послевоенные годы они были в центре общественно-политической жизни республики.
Нина Ивановна Верт награждена орденом «За личное мужество».
«Навсегда сохраним память в наших сердцах о замечательном человеке, талантливом организаторе и прекрасной женщине. Глубоко скорбим о невосполнимой утрате. Соболезнования родным и близким», - отметили в Верховном Совете. novostipmr.com