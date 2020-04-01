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Ушла из жизни председатель бендерского Союза женщин Нина Верт

Ушла из жизни председатель бендерского Союза женщин Нина Верт

Верховный Совет ПМР выразил соболезнования по случаю безвременной кончины председателя Союза женщин в защиту Приднестровья г. Бендеры Верт Нины Ивановны.

С 1991 года она руководила этой общественной организацией. Бендерские женщины объединились в конце 1980-х, в митингах и пикетах отстаивали права приднестровского народа. В 1991 году блокировали железнодорожное сообщение, требуя от кишинёвских властей освобождения арестованных депутатов. В 1992-м выполняли обязанности медицинских сестёр, поваров. Как могли, помогали гражданскому населению. Все послевоенные годы они были в центре общественно-политической жизни республики.

Нина Ивановна Верт награждена орденом «За личное мужество».

«Навсегда сохраним память в наших сердцах о замечательном человеке, талантливом организаторе и прекрасной женщине. Глубоко скорбим о невосполнимой утрате. Соболезнования родным и близким», - отметили в Верховном Совете.
novostipmr.com
  • Вчера, 19:07
  • DTV
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