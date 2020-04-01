Пришли результаты задержанных вчера в работе проб. Один анализ всё ещё остаётся на доисследовании, 27 – дали положительный ответ.
Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, среди инфицированных 60-летний житель г. Днестровск, 7 дубоссарцев: женщины 34, 48, 58 лет, 51 года и две жительницы города 1981 года рождения, а также 55-летний мужчина. Статистику пополнили двое сельчан Дубоссарского района: жительница с. Красный Виноградарь 35 лет и 20-летний молодой человек из с. Гармацкое. В числе COVID-положительных 13 тираспольчан. Это мужчины 52, 57, 58, 60 лет, двое горожан 1964 года рождения и 17-летний юноша. Также с выявленной инфекцией в медучреждениях находятся шесть жительниц столицы: 47, 56 лет и две семьи – мама 47 лет с 10-летней дочкой, а также 8-летняя девочка с мамой 42 лет. Коронавирус подтверждён у пенсионера 88 лет из Слободзеи и у троих сельчан из района. Это мужчины в возрасте 50 и 63 лет (с. Суклея), а также 20-летняя жительница с Парканы.
Сегодня в лабораторию Кишинёва были направлены 62 пробы. Это анализы пациентов, которые поступили в территориальные медучреждения ПМР с подозрением на коронавирус. В ходе исследования 43 биоматериала дали отрицательный результат, 19 – положительный.
Список заражённых пополнили шесть рыбничан: мужчины 40 лет и 41 года, женщины 37, 39, 69 лет и 13-летняя девушка; а также двое сельчан из Рыбницкого района: мужчина 1967 года рождения из с. Новая Михайловка и 23-летний житель с. Строенцы. Среди инфицированных 46-летняя бендерчанка, двое жителей Дубоссар – пенсионерка 74 лет и мужчина 59 лет, а также трое тираспольчан: женщины 37 лет и 51 года, а также 38-летний житель столицы. В числе COVID-положительных две семьи из Слободзейского района: отец с сыном (53 лет и 21 года, соответственно) из с. Парканы и муж с женой (34 и 32 лет) из с. Суклея. Коронавирус также подтверждён у 24-летней жительницы c. Суклея. mvdpmr.org