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Минобороны РФ доставило из Китая в Молдавию самолетом помощь для борьбы с коронавирусом

Минобороны РФ доставило из Китая в Молдавию самолетом помощь для борьбы с коронавирусом

Минобороны РФ доставило в Молдавию из Китая самолетом Ан-124 медицинскую помощь общим весом около 40 тонн для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"19 апреля Министерством обороны Российской Федерации по просьбе молдавской стороны проведена операция по переброске самолетом Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России из Шанхая (КНР) в Кишинев (Республика Молдова) медицинского имущества, выделенного Китайской Народной Республикой, для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Республики Молдова", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что это первая совместная российско-китайская гуманитарная акция по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Воздушно-космические силы России доставили в Кишинев медицинское имущество общим весом около 40 тонн, сообщили в министерстве, передает tass.ru.

В Минобороны пояснили, что ранее власти Молдавии обратились к российскому министерству с просьбой оказать содействие в доставке в республику помощи из КНР. Самолет ВКС привез помощь на безвозмездной основе и в строгом соответствии с оговоренными с молдавской стороной сроками.

В ведомстве также напомнили, что 27 марта Россия направила в Молдавию гуманитарную помощь, в частности, 10 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса.
Минобороны РФ доставило из Китая в Молдавию самолетом помощь для борьбы с коронавирусом

Минобороны РФ доставило из Китая в Молдавию самолетом помощь для борьбы с коронавирусом

Минобороны РФ доставило из Китая в Молдавию самолетом помощь для борьбы с коронавирусом

Минобороны РФ доставило из Китая в Молдавию самолетом помощь для борьбы с коронавирусом

Минобороны РФ доставило из Китая в Молдавию самолетом помощь для борьбы с коронавирусом
tass.ru
  • Сегодня, 07:42
  • DTV
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