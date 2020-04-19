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Samsung решил быть полезным и для домашних питомцев

Samsung решил быть полезным и для домашних питомцев

Из коробок, в которые упаковывают технику Samsung, отныне можно сделать прикроватную тумбу, журнальный столик, подставку для мелких вещей или домик для домашнего питомца.
Компания Samsung изменила дизайн коробок для телевизоров, чтобы из них можно было делать мебель для кошек и дома. Об этом пишет Gizmodo.

Тип изделия зависит от диагонали купленного телевизора. Большой же коробки, сообщают в компании, хватит на домик для кота.

Samsung решил быть полезным и для домашних питомцев

По утверждению представителей компании, собрать мебель просто: нужно соединить точки на коробке карандашом, вырезать детали и скрепить их между собой по инструкции. Ее же можно скачать по QR-коду на стенке коробки.

Samsung решил быть полезным и для домашних питомцев

Для тех же, кто не хочет видеть на мебели или кошачьем домике надпись с логотипом компании, слово Samsung, уверяют авторы идеи, легко закрасится маркером или обычной краской.

Samsung решил быть полезным и для домашних питомцев

Ранее в столице РФ Москве начал работать интернет-магазин, в котором жители столицы и Подмосковья могут приобрести гробы для животных, в частности, для котов.
gizmodo.com
  • Сегодня, 07:50
  • DTV
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