Из коробок, в которые упаковывают технику Samsung, отныне можно сделать прикроватную тумбу, журнальный столик, подставку для мелких вещей или домик для домашнего питомца. Компания Samsung изменила дизайн коробок для телевизоров, чтобы из них можно было делать мебель для кошек и дома. Об этом пишет Gizmodo.
Тип изделия зависит от диагонали купленного телевизора. Большой же коробки, сообщают в компании, хватит на домик для кота.
По утверждению представителей компании, собрать мебель просто: нужно соединить точки на коробке карандашом, вырезать детали и скрепить их между собой по инструкции. Ее же можно скачать по QR-коду на стенке коробки.
Для тех же, кто не хочет видеть на мебели или кошачьем домике надпись с логотипом компании, слово Samsung, уверяют авторы идеи, легко закрасится маркером или обычной краской.
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