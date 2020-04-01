Смоленские таможенники задержали два грузовика с фруктами. Их ввозили с территории Белоруссии без сопроводительных документов.
Грузовики были задержаны мобильными группами в районе Красной Горки. В одном было 20 тонн яблок из Молдовы, в другом - шесть тонн груш вообще без маркировки. Документы, подтверждающие прохождение фитосанитарного контроля и безопасность фруктов, отсутствовали, а груши ввозились с нарушением температурного режима, передает smolnews.ru
"Для дальнейшей проверки и принятия решения в отношении фруктов и перевозчиков автомобили с грузом таможенники предали сотрудникам Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Кроме того, установлено, что на тягаче большегруза был закреплен подложный государственный регистрационный знак. В настоящее время Смоленской таможней по данному факту готовятся документы для направления в УМВД России по Смоленской области для принятия соответствующего решения в отношении водителя" - заявил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Смоленской таможни Владимир Сафонов.