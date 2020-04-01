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В Россию не пустили 20 тонн яблок из Молдовы

В Россию не пустили 20 тонн яблок из Молдовы

Смоленские таможенники задержали два грузовика с фруктами. Их ввозили с территории Белоруссии без сопроводительных документов.

Грузовики были задержаны мобильными группами в районе Красной Горки. В одном было 20 тонн яблок из Молдовы, в другом - шесть тонн груш вообще без маркировки. Документы, подтверждающие прохождение фитосанитарного контроля и безопасность фруктов, отсутствовали, а груши ввозились с нарушением температурного режима, передает smolnews.ru

"Для дальнейшей проверки и принятия решения в отношении фруктов и перевозчиков автомобили с грузом таможенники предали сотрудникам Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Кроме того, установлено, что на тягаче большегруза был закреплен подложный государственный регистрационный знак. В настоящее время Смоленской таможней по данному факту готовятся документы для направления в УМВД России по Смоленской области для принятия соответствующего решения в отношении водителя" - заявил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Смоленской таможни Владимир Сафонов.

smolnews.ru
  • Сегодня, 08:41
  • DTV
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