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По данным Оперативного штаба

По данным Оперативного штаба

По состоянию на 9:30 двадцатого апреля в медицинских учреждениях Приднестровья находятся 107 человек с подозрением на коронавирус (в их числе 8 детей).

Порядка 260 пациентов с подтверждённым COVID-19, из них 11 несовершеннолетних.

С пневмонией 196 человек.

Состояние большинства пациентов оценивается как средней степени тяжести.

В реанимации находятся 7 пациентов, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:44
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