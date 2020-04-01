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По данным Оперативного штаба
По состоянию на 9:30 двадцатого апреля в медицинских учреждениях Приднестровья находятся 107 человек с подозрением на коронавирус (в их числе 8 детей).
Порядка 260 пациентов с подтверждённым COVID-19, из них 11 несовершеннолетних.
С пневмонией 196 человек.
Состояние большинства пациентов оценивается как средней степени тяжести.
В реанимации находятся 7 пациентов, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
mvdpmr.org
- Сегодня, 08:44
- DTV
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