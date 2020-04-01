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Коронавирус в мире: в каких странах с сегодняшнего дня снимают некоторые ограничения

Коронавирус в мире: в каких странах с сегодняшнего дня снимают некоторые ограничения

Некоторые страны начали неделю с предварительных мер по ослаблению ранее введенных ограничений из-за пандемии коронавируса. Решение вызвано тем, что ежедневный прирост новых заболевших в этих государствах сократился, а возможности проведения тестирования увеличились.

Так, в понедельник в Германии открылись небольшие магазины, а школы возобновили деятельность для тех классов, учащимся которых предстоит сдать выпускные экзамены в этом году, пишет Mediafax. На прошлой неделе официальный Берлин объявил, что рост новых заболевших приостановился, и что очаг был взят под контроль, но власти попросили граждан быть бдительными, чтобы не допустить вторую волну инфицирования, передает aif.md.

Польша открывает с сегодняшнего дня парки и леса для прогулок, а в Норвегии возобновляют работу детские сады. Чехия разрешает торговлю на открытом воздухе на рынках, а в Албании снова заработают горная и нефтяная промышленность.

В то же время Испания, где введены одни из наиболее жестких ограничений во всей Европе, и Франция пока решили отложить ослабление принятых мер еще на несколько недель. В Испании, однако, с этой недели детям будет разрешено проводить время на воздухе.

В Индии разрешили возобновить сельскохозяйственные и общественные работы. Также здесь заработают банки. В Новой Зеландии уровень также ограничений будет снижен – с 4-го, самого высокого, до 3-го. Компаниям позволено принимать клиентов, а школы начинают готовиться к возобновлению деятельности.

Напомним, ранее руководство Молдовы заявляло, что если нынешняя динамика в ситуации с коронавирусом продолжится, после 27 апреля могут быть сняты некоторые ограничения на отдельные виды экономической деятельности.
aif.md
  • Сегодня, 10:21
  • DTV
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