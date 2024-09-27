Водителя «Тойоты», который остановился на встречной полосе, да ещё и под светофором, мешая проезду остальных участников дорожного движения, привлекли к административной ответственности, mvdpmr.org пресс-центр МВД ПМР.
Видеорегистратор, установленный в автомобиле очевидца, зафиксировал нарушение днём 25 сентября на пересечении ул. К. Либкнехта и пер. Энгельса в столице.
Сотрудники ГАИ установили личность водителя. Им оказался 73-летний пенсионер. За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, согласно п. 4 ст. 12.20 КоАП ПМР, ему грозит штраф 184 рубля ПМР.