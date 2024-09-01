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В Украине выпал первый снег

В Украине выпал первый снег
Фото: Социальные сети/На высокогорье Карпат выпал первый снег

Украинские Карпаты начало засыпать снегом. Синоптики прогнозируют минусовую температуру воздуха.

В Ивано-Франковской области 29 сентября резко ухудшились погодные условия, в течение суток на территории области падал дождь. 30 сентября в Карпатах выпал первый снег, сообщают местные СМИ, пишет korrespondent.net.

Пользователи социальных сетей выкладывают в сеть фотографии заснеженных склонов на горных долинах в Ивано-Франковской области.

Синоптики прогнозируют на высокогорье Карпат до -3...-5 градусов.

В Украине выпал первый снег
Владимир Словак/Полонина Пожижевская

В Украине выпал первый снег
Василь Шепетюк/На высокогорье Карпат выпал первый снег

  • Сегодня, 11:55
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