Фото: Социальные сети/На высокогорье Карпат выпал первый снег
Украинские Карпаты начало засыпать снегом. Синоптики прогнозируют минусовую температуру воздуха.
В Ивано-Франковской области 29 сентября резко ухудшились погодные условия, в течение суток на территории области падал дождь. 30 сентября в Карпатах выпал первый снег, сообщают местные СМИ, пишет korrespondent.net.
Пользователи социальных сетей выкладывают в сеть фотографии заснеженных склонов на горных долинах в Ивано-Франковской области.
Синоптики прогнозируют на высокогорье Карпат до -3...-5 градусов.
Владимир Словак/Полонина Пожижевская
Василь Шепетюк/На высокогорье Карпат выпал первый снег