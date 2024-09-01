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Ограничения на доступ в аэропорт Кишинева продлены до 31 октября

Ограничения на доступ в аэропорт Кишинева продлены до 31 октября
фото: newsmaker.md

Ограничительные меры в аэропорту Кишинева продлены на 30 дней до 31 октября. Пассажирам рекомендуют приезжать в аэропорт за три часа до вылета для прохождения всех формальностей.

Власти уточняют, что эти меры необходимы для обеспечения комфорта, спокойствия и безопасности всех пассажиров, об этом сообщает protv.md

В этом контексте доступ в терминал разрешен только пассажирам с билетами и документами для путешествия, а также авторизованному персоналу и экипажам самолетов.

«Мы призываем пассажиров ответственно подходить к поездкам и прибывать в аэропорт как минимум за три часа до вылета, чтобы успеть пройти все необходимые формальности и избежать опозданий на рейс», — сообщает Международный аэропорт Кишинева.

Эта мера действует с 1 мая 2024 года. По словам начальника Главного инспектората пограничной полиции Руслана Галушки, она направлена на обеспечение авиационной безопасности и предотвращение неприятных ситуаций в Международном аэропорту Кишинева.
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