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В честь 100-летия завода «Букет Молдавии» организует праздник в Дубоссарах

В честь 100-летия завода «Букет Молдавии» организует праздник в Дубоссарах
фото:pridnestrovie-tourism.com

12 октября завод «Букет Молдавии», расположенный в Дубоссарах, отметит 100-летний юбилей. По этому случаю состоится праздник, на который приглашаются все желающие.

Гостей ждут бесплатная дегустация, фуд-корт, концертная программа и развлечения для детей, конкурсы, фотозоны.

Также организуют ярмарку, на которой можно будет приобрести продукцию предприятия со скидкой. Для всех желающих проведут экскурсии, пишет novostipmr.com.

Организаторы отмечают, что это праздник для любителей вина и ценителей хорошего настроения. У посетителей будет уникальная возможность оценить разнообразие вин, представленных на предприятии, насладиться живой музыкой.

Начало мероприятия в 10:00. Вход бесплатный.

Адрес: город Дубоссары, улица Свердлова, 109 («Букет Молдавии»).

В честь 100-летия завода «Букет Молдавии» организует праздник в Дубоссарах
  • Сегодня, 12:08
  • DTV
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