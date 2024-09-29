«Хезболлу» возглавил двоюродный брат бывшего лидера и сооснователь группировки Хашем Сафи ад-Дин. Они сильно похожи внешностью и манерой речи
Совет шуры (главный руководящий орган) ливанской группировки «Хезболла» выбрал новым генеральным секретарем организации Хашема Сафи ад-Дина, передают El Balad, Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники, пишет rbc.ru.
Сафи ад-Дин занимал должность главы исполнительного комитета. Он приходится двоюродным братом бывшему лидеру группировки Хасану Насралле, который погиб при израильском авиаударе, и зятем экс-командующему иранскими силами «Кудс» Касему Сулеймани, погибшему при американском авиаударе.
Al Ghad отмечает, что сходство бывшего и нового лидеров поразительное: они похожи фигурой, внешностью и даже легкой шепелявостью.
Сафи ад-Дин родился в 1964 году в городе Дейр-Канун ан-Нахр на юге Ливана. Вместе с Насраллой обучался в Наджафе и Куме. В 1882-м стал сооснователем «Хезболлы», а в 1994 году — главой исполнительного комитета, сменив Насраллу, который к тому времени возглавил всю группировку. Появлялись сведения, пишет Al Ghad, что последний в случае своей гибели рекомендовал двоюродного брата в качестве преемника еще в 2008 году.
Al Arabiya пишет, что Сафи ад-Дин в течение трех десятилетий занимался конфиденциальными делами группировки, оставив Насралле выработку общей стратегии. Как уточняет BBC Arabic, он осуществлял надзор за политической, социальной, культурной и образовательной деятельностью «Хезболлы». В мае 2017 года США и Саудовская Аравия добавили Сафи ад-Дина в список террористов.
Несмотря на свой непубличный статус, из-за ограниченной публичности Насраллы в связи с требованиями безопасности Сафи ад-Дин чаще появлялся на публике.
Насралла погиб 28 сентября при авиаударе Израиля по подземному штабу в Бейруте. Руководство движения заверило, что «продолжит джихад перед лицом врага в поддержку Газы и Палестины», а также Ливана.