Dnestr.TV

 
0

В «Хезболле» выбрали нового лидера

В «Хезболле» выбрали нового лидера
Фото: Francesca Volpi / Getty Images/Хашем Сафи ад-Дин

«Хезболлу» возглавил двоюродный брат бывшего лидера и сооснователь группировки Хашем Сафи ад-Дин. Они сильно похожи внешностью и манерой речи

Совет шуры (главный руководящий орган) ливанской группировки «Хезболла» выбрал новым генеральным секретарем организации Хашема Сафи ад-Дина, передают El Balad, Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники, пишет rbc.ru.

Сафи ад-Дин занимал должность главы исполнительного комитета. Он приходится двоюродным братом бывшему лидеру группировки Хасану Насралле, который погиб при израильском авиаударе, и зятем экс-командующему иранскими силами «Кудс» Касему Сулеймани, погибшему при американском авиаударе.

Al Ghad отмечает, что сходство бывшего и нового лидеров поразительное: они похожи фигурой, внешностью и даже легкой шепелявостью.

Сафи ад-Дин родился в 1964 году в городе Дейр-Канун ан-Нахр на юге Ливана. Вместе с Насраллой обучался в Наджафе и Куме. В 1882-м стал сооснователем «Хезболлы», а в 1994 году — главой исполнительного комитета, сменив Насраллу, который к тому времени возглавил всю группировку. Появлялись сведения, пишет Al Ghad, что последний в случае своей гибели рекомендовал двоюродного брата в качестве преемника еще в 2008 году.

Al Arabiya пишет, что Сафи ад-Дин в течение трех десятилетий занимался конфиденциальными делами группировки, оставив Насралле выработку общей стратегии. Как уточняет BBC Arabic, он осуществлял надзор за политической, социальной, культурной и образовательной деятельностью «Хезболлы». В мае 2017 года США и Саудовская Аравия добавили Сафи ад-Дина в список террористов.

Несмотря на свой непубличный статус, из-за ограниченной публичности Насраллы в связи с требованиями безопасности Сафи ад-Дин чаще появлялся на публике.

Насралла погиб 28 сентября при авиаударе Израиля по подземному штабу в Бейруте. Руководство движения заверило, что «продолжит джихад перед лицом врага в поддержку Газы и Палестины», а также Ливана.
  • Сегодня, 12:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • Августовский индекс цен
  • В Слободзее и Григориополе тушили крупные пожары
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда
  • Полиция РМ расследует дела о публикации непристойных из ...
  • Мужчина, развращавший подростков через интернет, осуждё ...
  • Новые правила для ручной клади вступают в силу с 1 сент ...
  • Заседание Правительства: представлен проект Бюджета на ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • Августовский индекс цен
  • В Слободзее и Григориополе тушили крупные пожары
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда
  • Полиция РМ расследует дела о публикации непристойных из ...
  • Мужчина, развращавший подростков через интернет, осуждё ...
  • Новые правила для ручной клади вступают в силу с 1 сент ...
  • Заседание Правительства: представлен проект Бюджета на ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM