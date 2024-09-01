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Бендерский городской Совет народных депутатов выступил с законодательной инициативой

Бендерский городской Совет народных депутатов выступил с законодательной инициативой

Бендерский городской Совет народных депутатов выступил с законодательной инициативой, которой предлагается обязать муниципальные унитарные предприятия разрабатывать бизнес-план на будущий год и направлять его в госадминистрацию и в райгорсовет. Соответствующее дополнение предложено внести в закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», передает newspmr.com.

«Законопроект разработан в целях оптимизации деятельности муниципальных унитарных предприятий, в связи с необходимостью усиления контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий со стороны органов, осуществляющих полномочия собственника по отношению к нему», - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

В частности, проектом закона предлагается законодательно закрепить за муниципальными унитарными предприятиями обязанность по подготовке и представлению бизнес-плана на следующий календарный год в адрес государственной администрации города района (для утверждения) и городского (районного) Совета народных депутатов.

«Социально-экономическим последствием принятия законопроекта будет являться возможность осуществления муниципальными унитарными предприятиями своей деятельности в более открытом и плановом режиме, предусматривающем заранее намеченные направления для развития и повышения эффективности его результатов», - поясняется в пояснении к документу.

Кроме того, органы, осуществляющие в отношении данных предприятий полномочия собственника, получат возможность получения дополнительных сведений об осуществляемой ими деятельности, что будет являться важным критерием для принятия соответствующих решений (при утверждении различных программ и т.д.).

Данный законопроект рекомендован профильным парламентским комитетом для принятия в первом чтении.

Иван Суворов, newspmr.com
  • Сегодня, 12:25
  • DTV
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