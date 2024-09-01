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Скорбим! Ушел из жизни Даниил Матчин

Скорбим! Ушел из жизни Даниил Матчин

На 76 году ушел из жизни Даниил Афанасьевич Матчин.

Летом 1989-го вместе с другими бендерчанами, приднестровцами Даниил Матчин был в составе Совета трудовых коллективов, участвовал в первых республиканских референдумах, входил в состав комиссии наблюдателей в канун лета 92 года.

В 1990 году избирался депутатом Верховного Совета Молдавской ССР, в 1995-2000гг. - депутатом Верховного Совета ПМР в палату представителей. Два созыва был депутатом Бендерского городского Совета.

Инициативный человек и ответственный руководитель. Даниил Матчин возглавлял агрофирму «Дружба» села Протягайловка с 1981 года по 2020 год.

Награжден знаком «За оборону ПМР», медалью «Защитник Приднестровья». Даниил Афанасьевич - Заслуженный работник Приднестровской Молдавской Республики, среди его наград – Орден Почета Республики.

В связи с трагической кончиной, Телерадиокомпания "Новая Волна" выражает свои соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой потери Даниила Афанасьевича Матчина

Скорбим! Ушел из жизни Даниил Матчин
фото: Дненстр ТВ

  • Вчера, 20:06
  • DTV
  • Просмотров: 88
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