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Источник изображения: lifehacker.ru
В период с 20 по 26 сентября сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 13 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-центр МВД ПМР.
В Тирасполе было выявлено пять нарушителей, в Бендерах и Рыбнице – по три, ещё двух – зафиксировали в Григориополе.
К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены девять из них. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Ещё четыре человека сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.
ГАИ напоминает: садиться за руль в состоянии опьянения нельзя! Нетрезвое вождение – это не только нарушение закона, но и угроза жизни и здоровью всех участников дорожного движения.
- Сегодня, 11:24
- DTV
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