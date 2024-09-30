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Гражданам Молдовы в России выдадут карту с доступом к социальным услугам

Гражданам Молдовы в России выдадут карту с доступом к социальным услугам
фото: rtvi.com

Живущие в России граждане Молдовы смогут получить специальную карту, которая гарантирует им пакет мобильной связи и интернета, медицинскую страховку, психологическую помощь и другие услуги. Проект презентовали 30 сентября в пресс-центре «Россия сегодня», сообщает rtvi.com.

Проект запущен Культурно-образовательным центром Молдовы, его партнеры — российские компании «СберМобайл» и «Ресо Гарантия». Амбассадором проекта стала певица Ольга Варвус — уроженка Тирасполя, которая прославилась в России как финалистка вокального конкурса «Ну-ка, все вместе!»

«Карту гражданина Молдовы в России» можно будет получить лично, в одной из региональных приемных Культурно-образовательного центра, заранее оставив заявку на сайте. Организаторы обещают открывать новые приемные, исходя из числа заявок.

По словам председателя делового сообщества центра Григория Кожокару, карта будет бессрочной, но ее надо «актуализировать» каждые полгода. Среди прочего держатели карты получат право бесплатно посещать мероприятия молдавских культурных центров, открытых в 17 регионах России. Как отметил директор по коммуникациям «СберМобайл» Павел Никифоров, им будет доступна подписка на библиотеку стриминга Okko.

Карта предполагает и оказание ритуальной услуги — посмертного возвращения умерших в родную страну.

  • Сегодня, 11:29
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