Экс-премьер Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив норвежца Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост рекордные 10 лет.
Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании Североатлантического совета, передает корреспондент ТАСС.
Сдавая полномочия, Столтенберг подчеркнул, что, когда он пришел в альянс в 2014 году, НАТО "оказывала лишь небольшую поддержку Украине, а сейчас эта поддержка носит массивный характер и для ее координации создан специальный штаб НАТО".
«У Марка идеальная предыстория, чтобы стать великим генеральным секретарем», — сказал господин Столтенберг. Трансляция заседания ведется на сайте НАТО.
20 июня кандидатуру господина Рютте на высшую должность в альянсе поддержали все 32 страны—участницы НАТО.
Чем известен новый генсек НАТО Марк Рютте
Марк Рютте родился 14 февраля 1967 года в Гааге в семье директора одной из крупных нидерландских торговых компаний. Окончил исторический факультет Лейденского университета (1992), имеет степень магистра. В 1988–1991 годах был председателем молодежной организации «Свобода и демократия», связанной с нидерландской Народной партией за свободу и демократию (НПСД).
В 1993–1997 годах был членом исполнительного совета НПСД, а также членом комитета кандидатов от этой партии на выборах 2002 года. До 2003 года совмещал деятельность в партии с работой менеджера по персоналу в компании Unilever, занимающейся производством продуктов питания и товаров бытовой химии, а также в ее дочерних компаниях.
В 2003 году вошел в состав Палаты представителей (нижняя палата парламента Нидерландов). Год работал замминистра труда и социальной защиты, в 2004–2006 годах занимал пост замминистра образования, культуры и науки.
В 2006 году был избран лидером НПСД и возглавил ее парламентскую фракцию. Через четыре года ему удалось привести НПСД к победе на выборах и занять пост премьер-министра Нидерландов. В апреле 2012 года его правительство ушло в отставку из-за разногласий между партиями по бюджетным вопросам. Затем НПСД вновь одержала победу на досрочных выборах в ноябре того же года. Марк Рютте снова занял пост премьер-министра и сформировал новое правительство, в этот раз в составе НПСД и Партии труда.
По итогам выборов в марте 2017 года в третий раз занял премьерский пост. Третье правительство господина Рютте оказывало материальную поддержку повстанческой группировке «Ахрар аш-Шам» (исламское движение «Свободные люди Леванта»), которая боролась против режима Башара Асада в Сирии. В 2016 году Россия предлагала ООН внести эту группировку в разряд террористических. Позднее прокуратура Нидерландов признала группировку «преступной организацией с террористическими намерениями».
Во время парламентских дебатов в сентябре 2020 года предположил, что ЕС может быть распущен и сформирован заново без участия Польши и Венгрии, поскольку, по его мнению, правительства этих стран нарушают принцип верховенства права.
В январе 2021 года правительство и Марк Рютте коллективно подали в отставку после скандала со сбоем в выдаче детских пособий. На выборах в марте того же года НПСД получила 34 мандата в парламенте, и господин Рютте вернулся на пост премьер-министра, сформировав четвертый кабинет. В него вошли Христианско-демократическая партия, «Демократы-66» и Христианский союз.
После начала СВО на Украине, 24 февраля 2022 года, призвал к введению личных санкций против президента РФ Владимира Путина и членов правительства РФ.
В 2023 году НПСД добивалась принятия ряда мер по сокращению потока беженцев, в частности ограничения прав на воссоединение с семьей для некоторых категорий лиц, просящих убежища. Предложение оказалось неприемлемым для Христианского союза. 7 июля 2023 года подал прошение об отставке и заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пятый срок и уйдет из политики. В августе того же года покинул пост лидера НПСД.
В настоящее время продолжает исполнять обязанности премьер-министра, так как переговоры о формировании нового кабинета по итогам выборов, прошедших в ноябре 2023 года, затянулись.
В октябре 2023 года осудил нападение «Хамаса» на Израиль, выразил поддержку Израилю и отметил его право на самооборону. В марте 2024 года пригрозил Израилю санкциями, если ЦАХАЛ начнет крупномасштабную операцию в Рафахе.
В феврале 2024 года посетил саммит по Украине в Париже. Тогда правительство Рютте пообещало выделить €100 млн в помощь Украине, затем увеличило сумму до €250 млн.
С февраля 2024 года является основным кандидатом на должность генсека НАТО. Тогда кандидатуру поддержали Германия, США и Великобритания, против выступали Венгрия, Румыния и Словакия. В апреле господин Рютте призывал НАТО усилить восточный фланг для сдерживания РФ. В мае Нидерланды разрешили Украине использовать поставляемые страной истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории РФ.
В июне Венгрия сняла возражения против назначения Марка Рютте на должность генсека НАТО после того, как он пообещал Будапешту официальное право не участвовать в натовской военной и финансовой поддержке Киева, пишет kommersant.ru.