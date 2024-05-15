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Граждане Молдовы могут обменивать своих молдавские водительские права на испанские

Граждане Молдовы могут обменивать своих молдавские водительские права на испанские
Фото: Символ/источник: laf.md

С 30 сентября 2024 года, граждане Молдовы могут обращаться в Генеральное управление дорожного движения Испании для обмена своих молдавских водительских прав на испанские, сообщает noi.md.

Подробности на сайте DGT.es.

Обмен испанских водительских удостоверений на молдавские можно произвести на сайте ASP.gov.md

Молдова и Испания завершили необходимые внутренние процедуры для внедрения Соглашения о взаимном признании и конвертации национальных водительских удостоверений, подписанного в Кишиневе 18 апреля 2024 года. Оно вступило в силу 29 сентября 2024 года, отмечает Noi.md.

Таким образом, граждане Молдовы, проживающие в Испании, смогут конвертировать свои молдавские водительские удостоверения в испанские без сдачи теоретических или практических экзаменов, если они были получены до вступления в силу соглашения.

Лица, желающие получить испанские эквиваленты категорий C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, должны будут сдать экзамен по навыкам и поведению на закрытой трассе и экзамен по вождению на дорогах общего пользования, открытых для общего движения.
  • Сегодня, 11:40
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