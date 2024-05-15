Обмен испанских водительских удостоверений на молдавские можно произвести на сайте ASP.gov.md
Молдова и Испания завершили необходимые внутренние процедуры для внедрения Соглашения о взаимном признании и конвертации национальных водительских удостоверений, подписанного в Кишиневе 18 апреля 2024 года. Оно вступило в силу 29 сентября 2024 года, отмечает Noi.md.
Таким образом, граждане Молдовы, проживающие в Испании, смогут конвертировать свои молдавские водительские удостоверения в испанские без сдачи теоретических или практических экзаменов, если они были получены до вступления в силу соглашения.
Лица, желающие получить испанские эквиваленты категорий C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, должны будут сдать экзамен по навыкам и поведению на закрытой трассе и экзамен по вождению на дорогах общего пользования, открытых для общего движения.