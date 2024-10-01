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Минэкономразвития обновляет данные по автомобильным магистралям

Минэкономразвития обновляет данные по автомобильным магистралям
Фото: dubossary.ru

В ходе заседания Правительства первый вице-премьер — министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник озвучил результаты проверки данных по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования. Работа была проведена в 2023 году с привлечением представителей администраций сёл и посёлков, что позволило уточнить протяженность автодорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности, сообщает пресс-служба Минэкономразвития ПМР.

По итогам проверки были выявлены несоответствия, что привело к необходимости внести изменения в Постановление №273 «О классификации автомобильных дорог в Приднестровской Молдавской Республике». В новой редакции документа отражены актуальные данные по дорожной сети, в частности, внесены изменения для г. Днестровска, Дубоссарского и Рыбницкого районов.

Среди основных нововведений:

В Днестровске разделили улицы на общегородского/районного значения и местного.
приведена в соответствие протяженность ряда автодорог Дубоссарского района, в частности, по с. Ново-Комиссаровка ее уменьшили на 28 км, по с. Дзержинское — на 14 км.
В Рыбницком районе принят в государственную собственность автоподъезд к селу Буськи протяженностью 0,55 км.
Министерство продолжает работу по улучшению транспортной инфраструктуры республики.
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