В ходе заседания Правительства первый вице-премьер — министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник озвучил результаты проверки данных по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования. Работа была проведена в 2023 году с привлечением представителей администраций сёл и посёлков, что позволило уточнить протяженность автодорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности, сообщает пресс-служба Минэкономразвития ПМР.
По итогам проверки были выявлены несоответствия, что привело к необходимости внести изменения в Постановление №273 «О классификации автомобильных дорог в Приднестровской Молдавской Республике». В новой редакции документа отражены актуальные данные по дорожной сети, в частности, внесены изменения для г. Днестровска, Дубоссарского и Рыбницкого районов.
Среди основных нововведений:
В Днестровске разделили улицы на общегородского/районного значения и местного. приведена в соответствие протяженность ряда автодорог Дубоссарского района, в частности, по с. Ново-Комиссаровка ее уменьшили на 28 км, по с. Дзержинское — на 14 км. В Рыбницком районе принят в государственную собственность автоподъезд к селу Буськи протяженностью 0,55 км. Министерство продолжает работу по улучшению транспортной инфраструктуры республики.