Падение ниже целевого уровня в 2% было вызвано главным образом снижением цен на энергоносители. Однако европейская экономика, возможно, еще не вышла из кризиса.
Во вторник были опубликованы данные по инфляции в еврозоне за сентябрь в годовом исчислении, которые составили 1,8%, согласно данным Евростата, передает euronews.com.
Это ниже августовского показателя в 2,2%, а также ниже ожиданий аналитиков в 1,9%. Это также самый низкий показатель с апреля 2021 года, что позволило снизить инфляцию до уровня ниже целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.
Снижение инфляции произошло в основном за счет снижения цен на энергоносители, которые в сентябре упали до -6% по сравнению с -3% в августе. Инфляция в сфере услуг также снизилась до 4% в сентябре с 4,1% в предыдущем месяце.
Однако инфляция на продукты питания, табак и алкоголь немного выросла - до 2,4% в сентябре по сравнению с 2,3% в августе.
В годовом исчислении базовая инфляция составила 2,7% в сентябре, снизившись с 2,8% в предыдущем месяце.
Инфляция во Франции в сентябре упала до 1,5% с 2,2% в августе, в то время как испанская инфляция снизилась до 1,7% с 2,4% в августе.
Инфляция в Италии также снизилась до 0,8% в сентябре с 1,2% в предыдущем месяце, а в Германии - до 1,8% в сентябре с 2% в августе.
Экономика еврозоны еще не восстановилась Хотя сентябрьские показатели инфляции выглядят многообещающе, экономика еврозоны, возможно, еще не до конца восстановилась. Европейский центральный банк недавно заявил, что он все еще ожидает, что инфляция снова вырастет в последние несколько месяцев года, в основном из-за стабилизации цен на энергоносители.
ЕЦБ снизил процентные ставки до 3,50% в сентябре, а также намекнул, что в ближайшее время может произойти еще одно снижение.
Кайл Чепмен, валютный аналитик Ballinger Group, отметил: "После серии данных по инфляции ниже 2%, опубликованных крупнейшими экономиками блока в последние дни, индекс потребительских цен в еврозоне снизился до 1,8% в сентябре. В месячном исчислении цены упали на -0,1%. Инфляция в сфере услуг остается на высоком уровне в 4,0%, но она также снизилась в месячном исчислении.
У "голубей" ЕЦБ сейчас есть очень веские основания для того, чтобы через несколько недель на заседании Управляющего совета сказать: "Давайте двигаться дальше". Когда чиновники соберутся на заседание, им придется столкнуться с развитой дезинфляцией, разрушающимся восстановлением экономики и потребительским доверием, находящимся на дне.
Политика слишком жесткая, учитывая сложную макросреду, и переход к последовательному снижению ставок кажется само собой разумеющимся сейчас, когда дезинфляция находится на поздней стадии".
Оставшиеся "ястребы" будут ссылаться на устойчивость годового показателя инфляции в сфере услуг, чтобы оправдать паузу, но на самом деле цены упали в месячном исчислении, и ведущие сигналы говорят о том, что импульс ослабевает, особенно для переговоров о зарплате, которые теперь будут зависеть от 2% инфляции".
По поводу недавнего сентябрьского снижения ставки ЕЦБ Илья Волков, главный исполнительный директор (CEO) и соучредитель криптовалютной финансовой организации YouHodler, сказал в комментарии: "Европейская экономика продолжает сталкиваться с серьезными проблемами.
Во Франции рост налогового бремени еще больше ослабил инвестиционный климат, а дефицит бюджета, как ожидается, превысит 5,5% в 2024 году, в то время как государственный долг составляет 112% от ВВП".
"Рынок труда Германии также испытывает трудности: уровень безработицы превышает 6 % и, как ожидается, будет расти, наряду с сокращением ВВП и снижением индекса деловой активности IFO - явными признаками рецессии.
Снижение ставок ЕЦБ выглядит как отчаянная мера для контроля над ситуацией, но, на наш взгляд, этого будет недостаточно для решения более глубоких экономических проблем, которые сейчас стоят перед Европейским союзом".
"Недавнее стимулирование экономики Китая, скорее всего, принесет лишь временное облегчение. Несмотря на резкий рост акций европейских компаний класса люкс, последовавший за этим объявлением, этот импульс не приведет к долгосрочному росту, если не восстановится доверие потребителей".
"Без устойчивых структурных изменений ЕС ждет новый спад, как только эти временные меры ослабнут".