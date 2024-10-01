Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что суверенитет и территориальная целостность Ливана будут восстановлены в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН. Об этом со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщает ТАСС.
Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что суверенитет и территориальная целостность Ливана будут восстановлены в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН. Об этом сообщается в заявлении Елисейского дворца.
"Президент республики также заявил о стремлении Франции действовать в интересах Ливана. Он потребовал, чтобы Израиль как можно скорее прекратил военные действия. Он пришел к выводу, что уже слишком много мирных жителей пострадали. Он выразил надежду, что суверенитет и территориальная целостность Ливана будут восстановлены в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.