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Франция надеется на "восстановление суверенитета" Ливана по резолюции 1701 СБ ООН

Франция надеется на "восстановление суверенитета" Ливана по резолюции 1701 СБ ООН
Фото: 123RF/romantiche

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что суверенитет и территориальная целостность Ливана будут восстановлены в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН. Об этом со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщает ТАСС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что суверенитет и территориальная целостность Ливана будут восстановлены в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН. Об этом сообщается в заявлении Елисейского дворца.

"Президент республики также заявил о стремлении Франции действовать в интересах Ливана. Он потребовал, чтобы Израиль как можно скорее прекратил военные действия. Он пришел к выводу, что уже слишком много мирных жителей пострадали. Он выразил надежду, что суверенитет и территориальная целостность Ливана будут восстановлены в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.



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