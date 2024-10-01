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С 1 октября 2024 года установлены новые величины МРОТ на IV квартал 2024 года

С 1 октября 2024 года установлены новые величины МРОТ на IV квартал 2024 года
фото из открытых источников

Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики определило величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на на IV квартал 2024 года

С 1 октября 2024 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) на IV квартал 2024 года. Соответствующий Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровья подписан 23 сентября 2024 года, зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 30 сентября 2024 года, регистрационный № 12734.

МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 августа 2003 года № 327-З-III «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»:

а) для неквалифицированных работников - 1809 руб.;

б) для квалифицированных работников - 1989,9 руб.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):

а) для неквалифицированных работников – 2083 руб.;

б) для квалифицированных работников – 2291,3 руб.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):

а) для неквалифицированных работников – 3124,5 руб.;

б) для квалифицированных работников – 3437 руб.

Ознакомиться с Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 23 сентября 2024 года № 86 «Об установлении минимального размера оплаты труда на IV квартал 2024 года в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 24-26) можно здесь.
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