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"Молдовагаз" объявила закупочную цену на газ на октябрь: она снизилась

"Молдовагаз" объявила закупочную цену на газ на октябрь: она снизилась
Фото: DPA/ТАСС

Несмотря на снижение цены закупки газа, для потребителей изменения пока не предвидятся.

«В соответствии с условиями контракта на покупку-продажу природного газа между SA «Energocom» и SA «Moldovagaz», в октябре 2024 года закупочная цена составит 37,09 евро/МВт·ч. Это эквивалентно 394,64 евро за 1000 м³, или 7700,45 MDL за 1000 м³ (без НДС), исходя из прогнозируемой высшей теплотворной способности 10,64 кВт·ч на кубометр и соответствующего обменного курса», — сообщает Moldovagaz, пишет gagauzia24.info.

В сентябре цена на газ составила 419,25 евро за тысячу кубометров.
  • Сегодня, 08:25
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