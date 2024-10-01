Несмотря на снижение цены закупки газа, для потребителей изменения пока не предвидятся.
«В соответствии с условиями контракта на покупку-продажу природного газа между SA «Energocom» и SA «Moldovagaz», в октябре 2024 года закупочная цена составит 37,09 евро/МВт·ч. Это эквивалентно 394,64 евро за 1000 м³, или 7700,45 MDL за 1000 м³ (без НДС), исходя из прогнозируемой высшей теплотворной способности 10,64 кВт·ч на кубометр и соответствующего обменного курса», — сообщает Moldovagaz, пишет gagauzia24.info.
В сентябре цена на газ составила 419,25 евро за тысячу кубометров.