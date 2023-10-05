Под председательством Александра Розенберга прошло заседание высшего органа исполнительной власти. Члены Правительства в онлайн формате поддержали ряд законодательных инициатив и подзаконные нормативные правовые акты, передает пресс-служба Правительства.
На 2025 год утверждены таможенные тарифы на экспорт и импорт
Министерство экономического развития в ходе заседания Правительства представило пакет документов, направленных на пересмотр и обновление ставок таможенных пошлин на импортируемые и экспортируемые товары. Разработанные нормативные правовые акты призваны сбалансировать основные функции таможенных тарифов: защита внутреннего рынка, поддержка отечественного производства и пополнение доходов республиканского бюджета.
Что касается пошлин на импорт, то ставки, которые будут действовать в 2025 году, были разработаны на основании предложений Межведомственной комиссии. Так, в следующем году уровни тарифов на ввоз различной продукции будут варьироваться в диапазоне от 0 до 20%. Это позволит создать стимулирующий механизм для развития промышленности и в то же время обеспечить защиту отечественных производителей.
«В рамках работы комиссии были рассмотрены предложения от хозяйствующих субъектов об изменении ставок ввозной таможенной пошлины в отношении 139 кодов ТН ВЭД», – отметил первый Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.
При этом глава Минэкономразвития отметил, что не все заявки были удовлетворены. Отрицательное заключение по некоторым предложениям позволит избежать недопоступления в доходную часть бюджета.
Более низкие пошлины установлены на сырьевые товары, которые необходимы для внутреннего производства. Тогда как готовая продукция и товары с высокой степенью переработки будут облагаться более высокими пошлинами. Такой механизм разработан для того, чтобы поддержать промышленность республики, обеспечив крупные предприятия доступными ресурсами.
Кроме того, для отечественных сельскохозяйственных производителей было принято решение увеличить ставки на ввоз яблок, что направлено на защиту местных фермеров от импортной конкуренции.
По предварительным оценкам, предлагаемые изменения позволят увеличить поступления в бюджет на 51 тысячу долларов США. Следует отметить, что последние годы реализуется процесс обнуления таможенных пошлин на товары, импортируемые из стран Европейского союза. Это связано с реализацией мер в рамках дорожной карты по облегчению торговли с ЕС.
Говоря о таможенном тарифе на экспорт товаров, необходимо отметить, что в указанный период он останется на уровне текущего года.
Определен функционал комиссии по обеспечении жильем детей-сирот
Члены Правительства утвердили новое положение о работе комиссии по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ранее комиссия сталкивалась с рядом проблем из-за отсутствия четкого функционала и неустановленного состава участников, что затрудняло выполнение ее задач.
Представляя документ, министр Елена Куличенко пояснила, что теперь в компетенцию членов комиссии будет входить планирование расходов республиканского и местных бюджетов на приобретение жилья и контроль за расходами на содержание жилых помещений, которые находятся в собственности или пользовании детей-сирот. Такой механизм позволит более эффективно и оперативно решать жилищные вопросы этой категории граждан. Также комиссия наделена правом запрашивать информацию у государственных органов и приглашать должностных лиц на заседания для обсуждения актуальных вопросов, которые будут проходить не реже одного раза в полугодие.
Документ также определяет состав комиссии, куда входят представители министерств по социальной защите и труду, финансов и просвещения, а также государственных администраций городов и районов.