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Стартовала санация Днестра

Стартовала санация Днестра
фото: Минсельхозприроды ПМР

Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья осуществляется комплекс целевых природоохранных и организационных мероприятий, направленных на улучшение общего экологического состояния водоемов и их пропускной способности, сообщает пресс-служба ведомства.

За счет средств Республиканского экологического фонда на 2024 год, в рамках исполнения составляющей данного комплекса, министерством проводятся работы, направленные на улучшение состояния берега и дна реки Днестр, сохранение водных биоресурсов, ликвидации последствий заиливания и деградации русла.

В настоящее время, на основании заключенного контракта между министерством и Бендерским речным портом, работниками порта выполняются дноуглубительные работы на участке реки Днестр в районе села Чобручи Слободзейского района. Осуществляется разработка грунта в отвал из-под воды плавучим краном.
  • Вчера, 18:46
  • DTV
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