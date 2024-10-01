Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья осуществляется комплекс целевых природоохранных и организационных мероприятий, направленных на улучшение общего экологического состояния водоемов и их пропускной способности, сообщает пресс-служба ведомства.
За счет средств Республиканского экологического фонда на 2024 год, в рамках исполнения составляющей данного комплекса, министерством проводятся работы, направленные на улучшение состояния берега и дна реки Днестр, сохранение водных биоресурсов, ликвидации последствий заиливания и деградации русла.
В настоящее время, на основании заключенного контракта между министерством и Бендерским речным портом, работниками порта выполняются дноуглубительные работы на участке реки Днестр в районе села Чобручи Слободзейского района. Осуществляется разработка грунта в отвал из-под воды плавучим краном.