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ЕК подала в суд на Венгрию из-за ее закона о защите суверенитета

ЕК подала в суд на Венгрию из-за ее закона о защите суверенитета
фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Европейская комиссия решила подать в суд на Венгрию из-за ее закона "О защите суверенитета", говорится в заявлении ЕК.

"Сегодня Европейская комиссия решила передать дело Венгрии в суд, поскольку считает, что ее национальный закон о "Защите суверенитета" нарушает законодательство ЕС", - указывается в документе, передает ria.ru.

Ранее Еврокомиссия выражала недовольство венгерским законом и официально запрашивала у Будапешта пояснения в связи со своими опасениями.
Парламент Венгрии в декабре 2023 года принял закон об учреждении специального органа по контролю за иностранным финансированием участников выборов, за получение денег из-за рубежа будет грозить лишение свободы на срок до трех лет. Закон "О защите национального суверенитета".

В описании документа говорилось, что уже предпринимались попытки повлиять на парламентские выборы 2022 года с помощью денег, поступающих напрямую из-за границы, а "кандидат в премьер-министры от объединенной оппозиции также заявил, что в ходе предвыборной кампании к ним из США пришло несколько миллионов долларов".

Закон предусматривает создание органа - Управления по защите суверенитета - препятствующего влиянию на венгерские выборы из-за рубежа и посягательствам на суверенитет страны. За использование иностранного финансирования в предвыборной кампании будет предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.
  • Вчера, 18:48
  • DTV
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