Министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко предупредила о ложных сообщениях, полученных гражданами от якобы Национальной компании медицинского страхования.
Немеренко подчеркнула, что Национальная компания медицинского страхования (НКМС) не отправляла никаких уведомлений, сообщает point.md ссылаясь на newtv.md
"Граждане из страны или диаспоры сообщают, что получают платежные уведомления, якобы сформированные системой MРay, с просьбой оплатить страховой взнос по медицинскому страхованию.
Сообщаем вам, что Национальная компания медицинского страхования (НКМС) РМ не отправляла никаких уведомлений и не требовала платежей.
Мы призываем вас не проходить по ссылкам и не производить никаких платежей после этих уведомлений или звонков, а получать информацию только из надежных источников - страниц НКМС и Минздрава", - написала министр здравоохранения РМ.
Правительство Молдовы объявило о расследовании данного дела. Премьер Речан даже сообщил о возможной диверсии. Правоохранительные органы пока не объявили о возбуждении уголовного дела.