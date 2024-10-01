Dnestr.TV

 
0

Утверждены таможенные тарифы на 2025 год

Утверждены таможенные тарифы на 2025 год
Фото: Depositphotos

Государственный таможенный комитет ПМР информирует экономических агентов об официальном опубликовании импортного и экспортного тарифов на следующий год.

Постановлениями Правительства республики от 30 сентября 2024 г. №№420 и 421 утверждены на 2025 год Таможенный тариф на товары, импортируемые на территорию Приднестровья, Товарная номенклатура, применяемая при осуществлении внешнеэкономической деятельности, а также Таможенный тариф на товары, экспортируемые из Приднестровской Молдавской Республики.

Оба документа вступают в силу с 1 января следующего года. Данные Постановления Правительства официально опубликованы и доступны в электронном виде на сайте Министерства юстиции ПМР.

Корректировка ставок таможенных тарифов осуществляется ежегодно представителями Межведомственной комиссии, в состав которой входят специалисты Министерства экономического развития, ГТК, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, Торгово-промышленной палаты, а также представители бизнес-сообщества республики.

В ходе работы над тарифом-2025 были рассмотрены предложения от хозяйствующих субъектов об изменении ставок ввозной таможенной пошлины в отношении 139 кодов ТН ВЭД. Корректировки были внесены в целях:

- поддержки отечественных сельхозпроизводителей;

- снижения затрат в части себестоимости продукции, выпускаемой рядом отечественных предприятий;

- с целью установления единой ставки на группы товаров и ухода от «товаров прикрытия».

Учитывая изменение конъюнктуры рынка, по 811 кодам ТН ВЭД специфические ставки пошлин приведены в соответствие адвалорным.

Кроме того, снижена ставка ввозной таможенной пошлины на следующие товары:

- минеральная вода (2201 ТН ВЭД),

- свечи (3406 ТН ВЭД),

- желатин (3503 ТН ВЭД),

- фотобумага и фотохимикаты (3703, 3707 ТН ВЭД),

- запчасти к детским коляскам,

- защитные очки.

Разработчики тарифа-2025 констатируют, что при всех изменениях ставок таможенных пошлин важным принципом формирования итогового документа оставалось недопущение недопоступлений в государственный бюджет.

Ставки экспортного таможенного тарифа остались на уровне 2024 года.
  • Вчера, 19:04
  • DTV
  • Просмотров: 53
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Августовский индекс цен
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда
  • Мужчина, развращавший подростков через интернет, осуждё ...
  • Заседание Правительства: представлен проект Бюджета на ...
  • Binance объявила о листинге токена игры Hamster Kombat
  • В Румынии произошло сильное землетрясение. Подземные то ...
  • Скорбим! Ушел из жизни Даниил Матчин
  • Захарова отметила готовность содействовать диалогу Молд ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Августовский индекс цен
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда
  • Мужчина, развращавший подростков через интернет, осуждё ...
  • Заседание Правительства: представлен проект Бюджета на ...
  • Binance объявила о листинге токена игры Hamster Kombat
  • В Румынии произошло сильное землетрясение. Подземные то ...
  • Скорбим! Ушел из жизни Даниил Матчин
  • Захарова отметила готовность содействовать диалогу Молд ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM