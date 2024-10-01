Государственный таможенный комитет ПМР информирует экономических агентов об официальном опубликовании импортного и экспортного тарифов на следующий год.
Постановлениями Правительства республики от 30 сентября 2024 г. №№420 и 421 утверждены на 2025 год Таможенный тариф на товары, импортируемые на территорию Приднестровья, Товарная номенклатура, применяемая при осуществлении внешнеэкономической деятельности, а также Таможенный тариф на товары, экспортируемые из Приднестровской Молдавской Республики.
Оба документа вступают в силу с 1 января следующего года. Данные Постановления Правительства официально опубликованы и доступны в электронном виде на сайте Министерства юстиции ПМР.
Корректировка ставок таможенных тарифов осуществляется ежегодно представителями Межведомственной комиссии, в состав которой входят специалисты Министерства экономического развития, ГТК, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, Торгово-промышленной палаты, а также представители бизнес-сообщества республики.
В ходе работы над тарифом-2025 были рассмотрены предложения от хозяйствующих субъектов об изменении ставок ввозной таможенной пошлины в отношении 139 кодов ТН ВЭД. Корректировки были внесены в целях:
- поддержки отечественных сельхозпроизводителей;
- снижения затрат в части себестоимости продукции, выпускаемой рядом отечественных предприятий;
- с целью установления единой ставки на группы товаров и ухода от «товаров прикрытия».
Учитывая изменение конъюнктуры рынка, по 811 кодам ТН ВЭД специфические ставки пошлин приведены в соответствие адвалорным.
Кроме того, снижена ставка ввозной таможенной пошлины на следующие товары:
- минеральная вода (2201 ТН ВЭД),
- свечи (3406 ТН ВЭД),
- желатин (3503 ТН ВЭД),
- фотобумага и фотохимикаты (3703, 3707 ТН ВЭД),
- запчасти к детским коляскам,
- защитные очки.
Разработчики тарифа-2025 констатируют, что при всех изменениях ставок таможенных пошлин важным принципом формирования итогового документа оставалось недопущение недопоступлений в государственный бюджет.
Ставки экспортного таможенного тарифа остались на уровне 2024 года.