Представители исполнительной ветви власти во главе с первым заместителем Председателя Правительства Сергеем Оболоником приняли участие в пленарном заседании Верховного Совета. Правительством представлен в первом чтении ряд инновационных законодательных инициатив в сфере лицензирования и совершенствования налогового законодательства. В частности, предложено провести налоговый эксперимент, который направлен на упрощение процедуры уплаты платежей за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами для небольших предприятий. Речь об организациях, которые представляют отрасли, не наносящие вреда природной среде и экологии. Это торговля, информационно-вычислительное обслуживание, образование, отдых, туризм и другие. Объем экоплатежей от них минимален, но административная нагрузка достаточно высока. Поэтому предлагают установить особый механизм исчисления платежей за загрязнение окружающей среды, что снизит трудозатраты организаций и налоговых органов, передает пресс-служба Правительства ПМР.
Во втором чтении парламентарии утвердили законопроекты, разработанные высшим органом исполнительной власти для совершенствования работы судебных исполнителей, фитосанитартных инспекторов и таможенных органов. Внесены изменения и дополнения в законы «Об исполнительном производстве», «О фитосанитарном карантине» и Таможенный кодекс.
Остановимся подробнее на законе «Об исполнительном производстве». Он дополнен новыми нормами. После вступления в силу принятой редакции заинтересованные лица получат доступ к данным об исполнительном производстве. Для этого создадут в электронном виде базу данных, содержащую сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов или иных документов, являющихся исполнительными. Доступ к ней будет бесплатным через электронный сервис, который разместят на сайте Государственной службы судебных исполнителей.
В базе данных будет информация о должнике: для граждан – фамилия, имя, отчество, дата рождения, а для организаций – полное и сокращенное наименование, место нахождения. Также на специализированном Интернет-ресурсе можно будет ознакомиться с требованиями, содержащимися в исполнительном документе, узнать сумму непогашенной задолженности и данные о наличии ограничительных мер об объявлении розыска должника, его имущества или розыска ребенка.
Как подчеркивают специалисты, цифровизация данных об исполнительном производстве позволит облегчить взаимодействие организаций, вовлеченных в процесс принудительного исполнения судебных и иных актов. Заинтересованные лица в кратчайшие сроки смогут получить необходимую информацию об исполнительном производстве, в частности, о мерах принудительного исполнения.
Новая редакция законодательного акта позволит более четко и эффективно организовать движение документов, обеспечить прозрачность и удобство взаимодействия заинтересованных субъектов, так как они смогут отслеживать, собирать и сохранять необходимую информацию, связанную с исполнительным производством в удобной для них форме, используя глобальную сеть Интернет.
Также дополнения предлагают установить особенности производства по сложным делам и делам с большим объемом исполнительного производства группой судебных исполнителей. То есть над сложными делами будет работать не один судебный исполнитель, а группа. В настоящее время в качестве сложных дел чаще всего рассматриваются сводные производства с большим количеством исполнительных документов либо дела с большой суммой взыскания. Значительный объем исполнительного производства так же, как и сложность, могут быть связаны с большим объемом имущества, которое необходимо реализовать, например, для погашения долгов перед коллективом или кредиторами. Совершение исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения несколькими судебными исполнителями по данным делам позволит более оперативно и правильно исполнять требования исполнительного производства.
В целом предложенный Правительством подход позволит обеспечить удобный доступ к информации об исполнительном производстве, повысить уровень эффективности взаимодействия судебных исполнителей с другими участниками исполнительного производства, а также со специализированным государственным предприятием, осуществляющим реализацию имущества должников.